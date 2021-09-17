ФОТО. Защитник Мариуполя перенес операцию

24-летний украинский центральный защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко, который получил травму в поединке с «Ингульцом» в конце августа, успешно перенес операцию.
«Операция прошла успешно. Впереди большая работа над собой — восстановление.
Спасибо всем за поддержку, это очень ценно для меня!», — написал Сергей.
В текущем сезоне Чоботенко провел за «Мариуполь» 5 матчей в УПЛ.
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Источник — Instagram
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