ФОТО. Защитник Мариуполя перенес операцию

24-летний украинский центральный защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко, который получил травму в поединке с «Ингульцом» в конце августа, успешно перенес операцию.

«Операция прошла успешно. Впереди большая работа над собой — восстановление.

Спасибо всем за поддержку, это очень ценно для меня!», — написал Сергей.

В текущем сезоне Чоботенко провел за «Мариуполь» 5 матчей в УПЛ.