Защитник Мариуполя выбыл на два месяца из-за травмы

У Сергея Чоботенко перелом наружной лодыжки

  • 01.09.2021 11:47
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Защитник Мариуполя выбыл на два месяца из-за травмы
© ФК Мариуполь

В матче «Ингулец» – «Мариуполь» из-за травмы поле досрочно покинул защитник азовцев Сергей Чоботенко.
 
По информации медицинского штаба «Мариуполя», Сергей получил серьезную травму. У защитника перелом наружной лодыжки. 
 
Срок восстановления займет ориентировочно 2 месяца.

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Источник — ФК Мариуполь

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