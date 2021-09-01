Защитник Мариуполя выбыл на два месяца из-за травмы

В матче «Ингулец» – «Мариуполь» из-за травмы поле досрочно покинул защитник азовцев Сергей Чоботенко.
По информации медицинского штаба «Мариуполя», Сергей получил серьезную травму. У защитника перелом наружной лодыжки.
Срок восстановления займет ориентировочно 2 месяца.
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Источник — ФК Мариуполь
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