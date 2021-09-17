ТЛУМАК: «Игроки Зари были уверены, что на классе обыграют Буде-Глимт»

В первом поединке группового турнира Лиги конференций «Заря» уступила в Норвегии «Буде-Глимту» со счетом 1:3.

Экс-вратарь «Зари» Андрей Тлумак высказал свое мнение об игре луганского голкипера Дмитрия Мацапуры.

«Говорят, что каждый молодой вратарь должен пропустить определенное количество «бабочек». Будем считать, что свое 21-летний Дмитрий Мацапура вчера уже пропустил.

В эпизоде, когда хозяева открывали счет, он опрометчиво сыграл на выходе, а когда «Заря» пропускала третий мяч, то неудачно отпасовал защитнику. Не знаю, как сложится дальнейшая судьба Мацапуры в «Заре», но каждая уважающая себя команда, как правило, оперативно реагирует на промахи вратаря.

Припоминается, когда в 2007 году в знаменитом матче Кубка УЕФА «Шахтер» — «Севилья» на последних секундах основного времени вратарь испанцев Андрес Палоп сравнял счет, воспользовавшись нерешительностью его донецкого коллеги Богдана Шуста, то в «Шахтере» сразу потеряли интерес к своему голкиперу.

Впрочем, я не собираюсь винить во всех бедах «Зари» Мацапуру. Плохо сыграла вся команда. Создавалось впечатление, что луганчане были уверены, что смогут победить на классе и особо себя не утруждали. Но не тут то было. Оказалось, что хозяева по уровню подготовки мало в чем уступают, а по самоотдаче — значительно превосходят. Это и помогло норвежцам отпраздновать эффектную викторию», - сказал Тлумак.

Напомним, что свой следующий поединок в Лиге конференций «Заря» проведет на своем поле с «Ромой» - 30 сентября.