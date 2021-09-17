ТЛУМАК: «Игроки Зари были уверены, что на классе обыграют Буде-Глимт»

Эксперт высказался о поражении «Зари» в Лиге конференций

  • 17.09.2021 14:46
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  • 6 комментариев
ТЛУМАК: «Игроки Зари были уверены, что на классе обыграют Буде-Глимт»
© ФК Буде-Глимт

В первом поединке группового турнира Лиги конференций «Заря» уступила в Норвегии «Буде-Глимту» со счетом 1:3.

Экс-вратарь «Зари» Андрей Тлумак высказал свое мнение об игре луганского голкипера Дмитрия Мацапуры.

«Говорят, что каждый молодой вратарь должен пропустить определенное количество «бабочек». Будем считать, что свое 21-летний Дмитрий Мацапура вчера уже пропустил.

В эпизоде, когда хозяева открывали счет, он опрометчиво сыграл на выходе, а когда «Заря» пропускала третий мяч, то неудачно отпасовал защитнику. Не знаю, как сложится дальнейшая судьба Мацапуры в «Заре», но каждая уважающая себя команда, как правило, оперативно реагирует на промахи вратаря.

Припоминается, когда в 2007 году в знаменитом матче Кубка УЕФА «Шахтер» — «Севилья» на последних секундах основного времени вратарь испанцев Андрес Палоп сравнял счет, воспользовавшись нерешительностью его донецкого коллеги Богдана Шуста, то в «Шахтере» сразу потеряли интерес к своему голкиперу.

Впрочем, я не собираюсь винить во всех бедах «Зари» Мацапуру. Плохо сыграла вся команда. Создавалось впечатление, что луганчане были уверены, что смогут победить на классе и особо себя не утруждали. Но не тут то было. Оказалось, что хозяева по уровню подготовки мало в чем уступают, а по самоотдаче — значительно превосходят. Это и помогло норвежцам отпраздновать эффектную викторию», - сказал Тлумак.

Напомним, что свой следующий поединок в Лиге конференций «Заря» проведет на своем поле с «Ромой» - 30 сентября.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    online
    adidas777, 17.09.2021 15:28
    -2
    Какой там нафиг класс?
    У них нет ни класса, ни достоинства!!!
    А Мацапура не вратарь, от слова - совсем!
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
    Liverpool1982r, 17.09.2021 15:26
    +1
    Мацапура ніякий вобше лєвий
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.09.2021 15:25
    0
    Pavelgorov, 17.09.2021 14:57
    Дома можно попробовать обыграть норвежцев..Мацапуру убрать с заявки
    Шевченко точно такой же. Вратарь абсолютно ненадежный, не зря вместо него играл Васыль и прошлый сезон благодаря ему вытащили - за 18 матчей пропустил 13 голов. Шевченко в 7 матчах нового сезона уже 11 мячей вынимал. Воротник - это полкоманды, прописную истину еще никто не отменил.
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
    Pavelgorov, 17.09.2021 14:57
    +1
    Дома можно попробовать обыграть норвежцев..Мацапуру убрать с заявки
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 17.09.2021 14:52
    +3
    Archie FireLion, 17.09.2021 14:50
    А в Зорі є клас над Буде-Глімтом? Його немає, що і побачили вчора.
    На самом деле с виду 2 дворовые команды, только наши более косые - кривые еще
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
    Archie FireLion, 17.09.2021 14:50
    +7
    А в Зорі є клас над Буде-Глімтом? Його немає, що і побачили вчора.
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