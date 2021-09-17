Президент Десны о задолженностях: «Бывают какие-то временные промежутки...»

Президент «Десны» Владимир Левин рассказал, какая ситуация в клубе после информации о долгах перед игроками и обращения их в дисциплинарные органы.

«Слушайте, всегда все хорошо. Что может быть не так? Все будет всегда хорошо. Если вдруг возникают вопросы, посмотрите статистику всех остальных клубов. Бывают какие-то временные промежутки... Пишите: «Десна будет жить, все будет хорошо». Больше комментариев не даю», - сказал Левин.

Ранее сообщалось, что из-за задолженностей по зарплате игроки «Десны» обратились в КДК УАФ.