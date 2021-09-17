Президент Десны о задолженностях: «Бывают какие-то временные промежутки...»

Владимир Левин уверяет, что все будет хорошо

  • 17.09.2021 13:20
  • 731 просмотр
  • 1 комментарий
Президент Десны о задолженностях: «Бывают какие-то временные промежутки...»
© ФК Десна

Президент «Десны» Владимир Левин рассказал, какая ситуация в клубе после информации о долгах перед игроками и обращения их в дисциплинарные органы.

«Слушайте, всегда все хорошо. Что может быть не так? Все будет всегда хорошо. Если вдруг возникают вопросы, посмотрите статистику всех остальных клубов. Бывают какие-то временные промежутки... Пишите: «Десна будет жить, все будет хорошо». Больше комментариев не даю», - сказал Левин.

Ранее сообщалось, что из-за задолженностей по зарплате игроки «Десны» обратились в КДК УАФ.

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Источник — FanDay

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Geniyfootball1985
    online
    Geniyfootball1985, 17.09.2021 13:53
    +2
    Десна будет жить,но с такими успехами все оттуда скоро сбегут,и будет 2 лига в лучшем случае
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