Десна – Рух. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Эксперт поделился прогнозом на матч УПЛ

  • 17.09.2021 12:29
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Десна – Рух. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© УПЛ

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 8-го тура Премьер-лиги Украины «Десна» – «Рух».

«В предыдущем туре УПЛ «Десна» сыграла вничью 2:2 с «Ворсклой». В свою очередь, «Рух» расписал мировую 1:1 с «Зарей». В УПЛ черниговцы с 13 очками идут четвертыми. Львовяне с 8 баллами идут на восьмой позиции.

Пять раз встречались между собой эти команды. Четыре раза победила черниговская команда, один раз выиграл львовский клуб. Ни разу оппоненты не играли вничью.

Интересный матч будет. «Десне» играть дома. «Руху» предстоит матч на выезде. «Десна» уже несколько туров кряду не может выиграть. У «Руха» поменялся тренер и при этом наставнике львовяне начали набирать очки. Но все же поставлю в этом матче на то, что «Десна» не проиграет «Руху» в домашнем матче», - сказал Козьбан.

Матч «Десна» – «Рух» состоится 17-го сентября. Начало встречи в 19:30.

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Дмитрий Козьбан – украинский футболист, форвард винницкой «Нивы». Также известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», польский «Мотор» Люблин и молдавскую «Сперанцу».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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