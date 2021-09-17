Холанд – игрок месяца в Бундеслиге

Лучшим игроком августа в Бундеслиге был признан форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд.
В августе 21-летний норвежец провел 3 матча в Бундеслиге. В них он отличился 3 голами и 3 ассистами.
Ранее Холанд был признан лучшим форвардом сезона в Европе по версии УЕФА.
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Источник — Twitter
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