Холанд – игрок месяца в Бундеслиге

Лучшим игроком августа в Бундеслиге был признан форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд.

В августе 21-летний норвежец провел 3 матча в Бундеслиге. В них он отличился 3 голами и 3 ассистами.

Ранее Холанд был признан лучшим форвардом сезона в Европе по версии УЕФА.