Холанд – игрок месяца в Бундеслиге

Форвард «Боруссии» завоевал награду

  • 17.09.2021 12:28
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Холанд – игрок месяца в Бундеслиге
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Лучшим игроком августа в Бундеслиге был признан форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд.

В августе 21-летний норвежец провел 3 матча в Бундеслиге. В них он отличился 3 голами и 3 ассистами.

Ранее Холанд был признан лучшим форвардом сезона в Европе по версии УЕФА.

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Источник — Twitter

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