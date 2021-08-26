Холанд – лучший форвард сезона в Европе

Игрок «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд был признан лучшим форвардом сезона 2020/2021 в Европе. В борьбе за это звание он опередил Килиана Мбаппе из ПСЖ и Роберта Левандовски из «Баварии».
В прошлом сезоне на счету Холанда 41 гол и 12 ассистов в 41 матче за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.
Напомним, лучшим футболистом сезона в Европе был признан полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.
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Источник — Sport.ua
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