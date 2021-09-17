В матче 1-го тура группового раунда Лиги конференций датский «Копенгаген» на выезде обыграл словацкий «Слован» из Братиславы со счетом 3:1.
События матча
|68'
|ГОЛ ! С пенальти забил Йонас Винд (Копенгаген).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Йенс Стаге (Копенгаген).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Эзекиель Хенти (Слован Братислава).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Йонас Винд (Копенгаген).
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Источник — MEGOGO
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