Артем Громов оформил два голевых юбилея

Полузащитник луганчан забил 55-й мяч в карьере, ставший 50-м для «Зари» в еврокубках

  • 17.09.2021 10:18
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Артем Громов оформил два голевых юбилея
© ФК Заря Луганск. Артем Громов

В матче с «Буде/Глимт» (1:3) «Заря» забила 50-й мяч в еврокубках. 46 раз луганчане поражали ворота соперников в Лиге Европы, 3 - в Кубке чемпионов и 1 - в Лиге конференций. 23 гола черно-бело-красные провели дома и 27 - в гостях. 

Между тем автор юбилейного гола Артем Громов забил свой 55-й мяч в карьере. 47 раз он отличился в чемпионатах Украины, 5 - в еврокубках и 3 - в Кубке Украины. 28 взятий ворот Артем совершил в рядах «Ворсклы» и 27 - в составе «Зари».

Юбилейные голы «Зари» в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

19.09.1973

КЧ

1/16

Владимир БЕЛОУСОВ

АПОЭЛ (д)

24' (1:0)

2:0

10-й

07.08.2014

ЛЕ

КР3

Никита КАМЕНЮКА

Мольде (г)

2' (1:0)

2:1

20-й

16.08.2015

ЛЕ

КР3

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Шарлеруа (д)

90+3' (3:0)

3:0

30-й

16.08.2018

ЛЕ

КР3

Александр КАРАВАЕВ

Брага (г)

83' (2:2)

2:2

40-й

29.08.2019

ЛЕ

КР4

Богдан ЛЕДНЕВ

Эспаньол (д)

58' (1:1)

2:2

50-й

16.09.2021

ЛК

ГТ

Артем ГРОМОВ

Буде/Глимт (г)

90+1' (1:3)

1:3

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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