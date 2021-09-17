Артем Громов оформил два голевых юбилея

В матче с «Буде/Глимт» (1:3) «Заря» забила 50-й мяч в еврокубках. 46 раз луганчане поражали ворота соперников в Лиге Европы, 3 - в Кубке чемпионов и 1 - в Лиге конференций. 23 гола черно-бело-красные провели дома и 27 - в гостях.

Между тем автор юбилейного гола Артем Громов забил свой 55-й мяч в карьере. 47 раз он отличился в чемпионатах Украины, 5 - в еврокубках и 3 - в Кубке Украины. 28 взятий ворот Артем совершил в рядах «Ворсклы» и 27 - в составе «Зари».

Юбилейные голы «Зари» в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 19.09.1973 КЧ 1/16 Владимир БЕЛОУСОВ АПОЭЛ (д) 24' (1:0) 2:0 10-й 07.08.2014 ЛЕ КР3 Никита КАМЕНЮКА Мольде (г) 2' (1:0) 2:1 20-й 16.08.2015 ЛЕ КР3 Руслан МАЛИНОВСКИЙ Шарлеруа (д) 90+3' (3:0) 3:0 30-й 16.08.2018 ЛЕ КР3 Александр КАРАВАЕВ Брага (г) 83' (2:2) 2:2 40-й 29.08.2019 ЛЕ КР4 Богдан ЛЕДНЕВ Эспаньол (д) 58' (1:1) 2:2 50-й 16.09.2021 ЛК ГТ Артем ГРОМОВ Буде/Глимт (г) 90+1' (1:3) 1:3

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;