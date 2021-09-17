Артем Громов оформил два голевых юбилея

В матче с «Буде/Глимт» (1:3) «Заря» забила 50-й мяч в еврокубках. 46 раз луганчане поражали ворота соперников в Лиге Европы, 3 - в Кубке чемпионов и 1 - в Лиге конференций. 23 гола черно-бело-красные провели дома и 27 - в гостях.
Между тем автор юбилейного гола Артем Громов забил свой 55-й мяч в карьере. 47 раз он отличился в чемпионатах Украины, 5 - в еврокубках и 3 - в Кубке Украины. 28 взятий ворот Артем совершил в рядах «Ворсклы» и 27 - в составе «Зари».
Юбилейные голы «Зари» в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
19.09.1973
|
КЧ
|
1/16
|
Владимир БЕЛОУСОВ
|
АПОЭЛ (д)
|
24' (1:0)
|
2:0
|
10-й
|
07.08.2014
|
ЛЕ
|
КР3
|
Никита КАМЕНЮКА
|
Мольде (г)
|
2' (1:0)
|
2:1
|
20-й
|
16.08.2015
|
ЛЕ
|
КР3
|
Руслан МАЛИНОВСКИЙ
|
Шарлеруа (д)
|
90+3' (3:0)
|
3:0
|
30-й
|
16.08.2018
|
ЛЕ
|
КР3
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Брага (г)
|
83' (2:2)
|
2:2
|
40-й
|
29.08.2019
|
ЛЕ
|
КР4
|
Богдан ЛЕДНЕВ
|
Эспаньол (д)
|
58' (1:1)
|
2:2
|
50-й
|
16.09.2021
|
ЛК
|
ГТ
|
Артем ГРОМОВ
|
Буде/Глимт (г)
|
90+1' (1:3)
|
1:3
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд;
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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