В матче первого тура группового раунда Лиги конференций греческий ПАОК на выезде обыграл гибралтарский «Линкольн Ред Импс» со счетом 2:0.
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Александру Митрицэ (ПАОК).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Чуба Акпом (ПАОК).
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Источник — MEGOGO
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