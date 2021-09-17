Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Бездарная игра в исполнении Шахтера»

Специалист – о поражении «горняков» от «Шерифа»

  • 17.09.2021 08:33
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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Бездарная игра в исполнении Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился впечатлениями от сенсационной победы молдавского «Шерифа» над донецким «Шахтером» (2:0) в первом туре Лиги чемпионов.

«Де Дзерби что-то говорил про яйца после фарта с «Монако». Я думал что у них их два,- оказалось три. Бездарная игра и результат. Мои соболезнования болельщикам «Шахты»… Мужайтесь, это еще не конец», - сказал Заховайло.

Свой следующий еврокубковый поединок подопечные Юрия Вернидуба проведут на выезде против «Реала» уже 28 сентября. «Шахтер» в этот же день будет принимать миланский «Интер».

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    alekos59
    alekos59, 17.09.2021 09:01
    +2
    В точку !
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