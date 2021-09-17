В матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы датский «Мидтьюлланд» и болгарский «Лудогорец» сыграли вничью со счетом 1:1.
События матча
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирил Десподов (Лудогорец).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Мидтьюлланд).
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Источник — MEGOGO
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