В поединке 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Црвена Звезда» дома обыграла португальскую «Брагу» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Црвена Звезда» — «Брага» — 2:1
Голы: Родич, 74, Катаи, 85, с пенальти — Галено, 76
События матча
|85'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александар Катаи (Црвена Звезда).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Брага).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Милан Родич (Црвена Звезда).
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Источник — Sport.ua
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