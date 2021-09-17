Роман САНЖАР: «Поражение Зари — не катастрофа и не приговор»

Известный украинский тренер Роман Санжар считает, что поражение «Зари» от норвежского клуба «Буде-Глинт» (1:3) — не катастрофа и не приговор для луганской команды.

«Это не катастрофа и не приговор. Впереди у «Зари», конечно, очень сложные матчи. Но в футболе все бывает. Кто ставил на победу «Шерифа» над «Шахтером»? Вот и «Заря», думаю, вполне способна даже «Рому» обыграть, не говоря уже о софийском ЦСКА. Только важно наладить все-таки игру в обороне — без этого ничего хорошего ждать не стоит!», — считает Санжар.