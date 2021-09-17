Роман САНЖАР: «Поражение Зари — не катастрофа и не приговор»

Специалист считает, что у луганская команда способна обыграть даже «Рому»

  • 17.09.2021 05:12
  • 425 просмотров
  • 3 комментария
Роман САНЖАР: «Поражение Зари — не катастрофа и не приговор»
© ФК Олимпик Донецк. Роман Санжар

Известный украинский тренер Роман Санжар считает, что поражение «Зари» от норвежского клуба «Буде-Глинт» (1:3) — не катастрофа и не приговор для луганской команды.

«Это не катастрофа и не приговор. Впереди у «Зари», конечно, очень сложные матчи. Но в футболе все бывает. Кто ставил на победу «Шерифа» над «Шахтером»? Вот и «Заря», думаю, вполне способна даже «Рому» обыграть, не говоря уже о софийском ЦСКА. Только важно наладить все-таки игру в обороне — без этого ничего хорошего ждать не стоит!», — считает Санжар.

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alekos59
    alekos59, 17.09.2021 06:23
    0
    Наивняк. Мертви пчоли не гудуть.
    Ссылка
    McLay
    online
    McLay, 17.09.2021 05:31
    0
    Знову "відомий"!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
    Саша Зардунов, 17.09.2021 05:25
    0
    А реальность
    Ссылка
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