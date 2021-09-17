Анчелотти звал Давида Луиса в Реал

Новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти приглашал 34-летнего бразильского центрального защитника Давида Луиса продолжить карьеру в мадридском клубе, но футболист принял решение вернуться в Бразилию и подписал контракт с «Фламенго».
На протяжении карьеры Луис выступал за «Виторию», «Бенфику», «Челси» и ПСЖ. Последним европейским клубом игрока был лондонский «Арсенал», чьи цвета он защищал с 2019 по 2021 годы.
Давид перешел во «Фламенго» в качестве свободного агента. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4 миллиона.
В активе Луиса 57 матчей за сборную Бразилии, где он забил 3 мяча.
Источник — Globo
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