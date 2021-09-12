ОФИЦИАЛЬНО. Давид Луис вернулся в Бразилию и стал игроком Фламенго

Защитник продолжит карьеру в родной стране

  • 12.09.2021 05:56
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ОФИЦИАЛЬНО. Давид Луис вернулся в Бразилию и стал игроком Фламенго
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский «Фламенго» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Челси» и ПСЖ Давидом Луисом. Соглашение рассчитано до декабря 2022 года.

34-летний защитник провел 57 матчей в составе сборной Бразилии, забив три гола и сделав три результативные передачи.

Последним клубом Луиса был лондонский «Арсенал», который бразилец покинул в июне этого года после истечения срока контракта.

По имевшейся инвормации защитником интересовались «Бенфика», турецкие клубы, а также представители американской МЛС.

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Источник — ФК Фламенго

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