ОФИЦИАЛЬНО. Давид Луис вернулся в Бразилию и стал игроком Фламенго

Бразильский «Фламенго» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Челси» и ПСЖ Давидом Луисом. Соглашение рассчитано до декабря 2022 года.

34-летний защитник провел 57 матчей в составе сборной Бразилии, забив три гола и сделав три результативные передачи.

Последним клубом Луиса был лондонский «Арсенал», который бразилец покинул в июне этого года после истечения срока контракта.

По имевшейся инвормации защитником интересовались «Бенфика», турецкие клубы, а также представители американской МЛС.