В поединке 1-го тура группового этапа Лиги Европы бельгийский «Генк» на выезде обыграл венский «Рапид» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Пол Онуачу на 90-й минуте.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Рапид» Вена — «Генк» — 0:1
Гол: Онуачу, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Пол Онуачу (Генк).
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Источник — Sport.ua
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