Артем ФРАНКОВ: «В футбол у нас осталось играть только Динамо»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о выездном поражении луганской «Зари» от норвежского клуба «Буде-Глимт» (1:3) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги конференций.

«Тем временем постепенно создается впечатление, что в футбол у нас осталось играть только «Динамо». Ну не мечите икру — я о нынешнем жутком моменте — 0:3 в Буде… Поеду в Харьков поискать — может, через пару лет помощь подоспеет?», — написал Франков.

В Лиге чемпионов «Динамо» дома сыграло 0:0 с «Бенфикой», донецкий «Шахтер» на выезде проиграл тираспольскому «Шерифу» со счетом 0:2.