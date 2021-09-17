Артем ФРАНКОВ: «В футбол у нас осталось играть только Динамо»

Специалист подвел итоги поражения «Зари» от норвежского клуба «Буде-Глимт» (1:3)

  • 17.09.2021 02:15
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  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «В футбол у нас осталось играть только Динамо»
© ФК Заря Луганск

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о выездном поражении луганской «Зари» от норвежского клуба «Буде-Глимт» (1:3) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги конференций.

«Тем временем постепенно создается впечатление, что в футбол у нас осталось играть только «Динамо». Ну не мечите икру — я о нынешнем жутком моменте — 0:3 в Буде… Поеду в Харьков поискать — может, через пару лет помощь подоспеет?», — написал Франков.

В Лиге чемпионов «Динамо» дома сыграло 0:0 с «Бенфикой», донецкий «Шахтер» на выезде проиграл тираспольскому «Шерифу» со счетом 0:2.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 02:31
    -1
    хорошо лизанул, молодец, иди вымой язык.
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