Глазго Рейнджерс

В поединке 1-го тура группового этапа Лиги Европы французский «Лион» на выезде обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Рейнджерс» — «Лион» — 0:2
Голы: Токо-Экамби, 23, Слимани, 55
События матча
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Ислам Слимани (Лион).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Лион).
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Источник — Sport.ua
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