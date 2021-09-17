В поединке 1-го тура группового этапа Лиги Европы нидерландский ПСВ дома сыграл вничью с испанским «Сосьедадом» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
ПСВ — «Реал Сосьедад» — 2:2
Голы: Гетце, 31, Гакпо, 54 — Янузай, 34, Исак, 39
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Аднан Янузай (Реал Сосьедад).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Гётце (ПСВ Эйндховен).
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Источник — Sport.ua
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