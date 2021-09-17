Сергей РАФАИЛОВ: «Заря? Это просто катастрофа»

Бывший гендиректор «Зари» - о поражении от «Буде-Глимта»

  • 17.09.2021 00:19
  • 532 просмотра
  • 7 комментариев
Сергей РАФАИЛОВ: «Заря? Это просто катастрофа»
© ФК Заря Луганск. Сергей Рафаилов

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов раскритиковал менеджмент клуба после поражения от «Буде-Глимта» 1:3 в первом туре Лиги конференций:

«Это просто катастрофа. Всего лишь за год «Заря» из команды, которая играла в футбол превратилась в команду, которая пытается мешать играть в футбол соперникам.

Сейчас всех собак начнут вешать на тренера. А кто не смог продлить контракты с основными игроками, которые определяли игру команды и, которые пришли вместе с тренером? Кто оставил команду с одним опытным вратарем, который даже залечить травмы не успевает?

Ах, да это же суперталантливые, суперкреативные, суперчестные, и вообще во всем супер, супер, супер....».

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Комментарии
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    osso
    osso, 17.09.2021 00:26
    +1
    Браво Украинскому Ху..лу.
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    Evgene Boykinyuk
    online
    Evgene Boykinyuk, 17.09.2021 00:25
    +1
    верните дуб обратно в зарю!
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    simon andre
    online
    simon andre, 17.09.2021 00:22
    +4
    В этом с этим товарищем можно согласится .
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 17.09.2021 00:22
    +1
    "Сейчас всех собак начнут вешать на тренера. А кто не смог продлить контракты с основными игроками, которые определяли игру команды и, которые пришли вместе с тренером?" Истину глаголишь, хоть она и очевидна. Возвращайся, усатый, хватит дурака валять.
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    UAZAK
    online
    UAZAK, 17.09.2021 00:21
    +2
    фффффффууууууууууууууууууууу не команда куча обісраних мужодолбойоьів
    Ссылка
    vruthiy-112
    online
    vruthiy-112, 17.09.2021 00:21
    +2
    Кварцяного в Зорю.!!!
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    UAZAK
    online
    UAZAK, 17.09.2021 00:21
    +2
    фффффффууууууууууууууууууууу не команда куча обісраних мужодолбойоьів
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