Сергей РАФАИЛОВ: «Заря? Это просто катастрофа»

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов раскритиковал менеджмент клуба после поражения от «Буде-Глимта» 1:3 в первом туре Лиги конференций:

«Это просто катастрофа. Всего лишь за год «Заря» из команды, которая играла в футбол превратилась в команду, которая пытается мешать играть в футбол соперникам.

Сейчас всех собак начнут вешать на тренера. А кто не смог продлить контракты с основными игроками, которые определяли игру команды и, которые пришли вместе с тренером? Кто оставил команду с одним опытным вратарем, который даже залечить травмы не успевает?

Ах, да это же суперталантливые, суперкреативные, суперчестные, и вообще во всем супер, супер, супер....».