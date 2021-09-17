Сергей РАФАИЛОВ: «Заря? Это просто катастрофа»

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов раскритиковал менеджмент клуба после поражения от «Буде-Глимта» 1:3 в первом туре Лиги конференций:
«Это просто катастрофа. Всего лишь за год «Заря» из команды, которая играла в футбол превратилась в команду, которая пытается мешать играть в футбол соперникам.
Сейчас всех собак начнут вешать на тренера. А кто не смог продлить контракты с основными игроками, которые определяли игру команды и, которые пришли вместе с тренером? Кто оставил команду с одним опытным вратарем, который даже залечить травмы не успевает?
Ах, да это же суперталантливые, суперкреативные, суперчестные, и вообще во всем супер, супер, супер....».
Источник — Facebook
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