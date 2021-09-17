ВИДЕО. Впервые в Лиге конференций. Как Громов забил гол престижа в Норвегии

Это первый гол украинских команд в новом еврокубковом турнире

  • 17.09.2021 00:14
  • 694 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Впервые в Лиге конференций. Как Громов забил гол престижа в Норвегии
© ФК Заря Луганск. Артем Громов

16 сентября прошел матч 1-го тура Лиги конференций, в котором играли «Буде-Глимт» и «Заря» (3:1).

В конце матча Артем Громов забил гол престижа в Норвегии. Это первый гол украинских команд в новом еврокубковом турнире.

ГОЛ! 3:1. Артем Громов, 90 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 00:49
    0
    не ну разыграли прикольно, я впервые вижу чтобы мяч так долго скользил по головам, ещё и результативно
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    Davidson
    online
    Davidson, 17.09.2021 00:49
    0
    Гуд,💪
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 17.09.2021 00:47
    0
    ебой
    Ссылка
    Real20
    Real20, 17.09.2021 00:42
    0
    Очки
    Ссылка
    Real20
    Real20, 17.09.2021 00:42
    +1
    Нормально,надо брать оски с буде дома ,на родном поле
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