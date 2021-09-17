ВИДЕО. Впервые в Лиге конференций. Как Громов забил гол престижа в Норвегии

16 сентября прошел матч 1-го тура Лиги конференций, в котором играли «Буде-Глимт» и «Заря» (3:1).
В конце матча Артем Громов забил гол престижа в Норвегии. Это первый гол украинских команд в новом еврокубковом турнире.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
ГОЛ! 3:1. Артем Громов, 90 мин.
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Источник — Sport.ua
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