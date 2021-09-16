Бетис
4 : 3
Селтик
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бетис – Селтик – 4:3. Видео голов и обзор матча

Один из самых зрелищных матчей дня в Лиге Европы

  • 16.09.2021 23:37
  • 148 просмотров
  • 1 комментарий
Бетис – Селтик – 4:3. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Бетис» и «Селтик» выдал один из самых зрелищных матчей игрового дня в Лиге Европы. Представители группы G забили на двоих семь голов, матч завершился победой «Бетиса» 4:3.

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Энтони Рэлстон (Селтик).
53' ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Бетис).
50' ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
34' ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Бетис).
32' ГОЛ ! Мяч забил Хуан Миранда (Бетис).
27' ГОЛ ! С пенальти забил Йосип Юранович (Селтик).
13' ГОЛ ! Мяч забил Альбиан Айети (Селтик).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vytas Mesk
    online
    Vytas Mesk, 16.09.2021 23:48
    0
    Кочергины лучше пробовать жопой пробить чем ногами.
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