«Бетис» и «Селтик» выдал один из самых зрелищных матчей игрового дня в Лиге Европы. Представители группы G забили на двоих семь голов, матч завершился победой «Бетиса» 4:3.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Энтони Рэлстон (Селтик).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Бетис).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуанми (Бетис).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Миранда (Бетис).
|27'
|ГОЛ ! С пенальти забил Йосип Юранович (Селтик).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Альбиан Айети (Селтик).
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Источник — Sport.ua
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