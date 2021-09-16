Майкл ОУЭН: «Мбаппе, Неймар и Месси делают атаку ПСЖ слабее»

Обладатель Золотого мяча 2001 года Майкл Оуэн раскритиковал звездную атаку ПСЖ Месси-Неймар-Мбаппе:
«Мы пускаем слюни, глядя на эту команду, в которой есть такие форварды – они все феноменальны сами по себе. Но вместе эти трое делают атаку ПСЖ слабее.
И я не понимаю, почему их называют одними из фаворитов этой Лиги чемпионов. Я считаю, что английские команды намного лучше».
Ранее ПСЖ в первом туре Лиги чемпионов не сумел обыграть «Брюгге» - ничья 1:1.
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Источник — Daily Mail
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