Майкл ОУЭН: «Мбаппе, Неймар и Месси делают атаку ПСЖ слабее»

Обладатель Золотого мяча 2001 года Майкл Оуэн раскритиковал звездную атаку ПСЖ Месси-Неймар-Мбаппе:

«Мы пускаем слюни, глядя на эту команду, в которой есть такие форварды – они все феноменальны сами по себе. Но вместе эти трое делают атаку ПСЖ слабее.

И я не понимаю, почему их называют одними из фаворитов этой Лиги чемпионов. Я считаю, что английские команды намного лучше».

Ранее ПСЖ в первом туре Лиги чемпионов не сумел обыграть «Брюгге» - ничья 1:1.