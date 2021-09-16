Байер – Ференцварош – 2:1. Поражение Зубкова. Видео голов и обзор матча

16 сентября прошли матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы.
Украинец Александр Зубков сыграл 86 минут за «Ференцварош» в матче против «Байера» (1:2).
Лига Европы 2021/22
1-й тур, 16 сентября
Байер (Германия) – Ференцварош (Венгрия) – 2:1
ГОЛ! 0:1. Маэ, 8 мин.
ГОЛ! 1:1. Паласиос, 37 мин.
ГОЛ! 2:1. Вирц, 69 мин.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Байер).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Эсекиэль Паласиос (Байер).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Райан Ммаэ (Ференцварош).
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Источник — Sport.ua
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