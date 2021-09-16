Лига Европы. Ференцварош проиграл Байеру, Зубков отыграл 86 минут

Сегодня «Ференцварош» в стартовом туре Лиги Европы на выезде потерпел поражение от «Байера». Гости вышли вперед уже на восьмой минуте, но «Байер» сумел переломить ход встречи и одержал победу.

«Байер» - «Ференцварош» - 2:1

Голы: Паласиос 37, Вирц 69 – Ммаэ 8

Украинский хавбек «Ференцвароша» Александр Зубков появился на поле в основном составе своей команды и провел почти весь матч. На 86-й минуте его заменил Марьян Чабрая. Результативными действиями Зубков не отметился.

В другом матче группы G «Бетис» в результативном матче обыграл «Селтик» со счетом 4:3.