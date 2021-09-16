Ренн
2 : 2
Тоттенхэм
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ренн – Тоттенхэм – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги конференций

  • 16.09.2021 22:48
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Ренн – Тоттенхэм – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября прошли матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций.

Лига конференций 2021/22

1-й тур, 16 сентября

Ренн (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2

ГОЛ! 0:1. Баде, 11 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Флавьен Те, 23 мин.

ГОЛ! 2:1. Лаборд, 72 мин.

ГОЛ! 2:2. Хойбьерг, 76 мин.

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм).
72' ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ренн).
23' ГОЛ ! Мяч забил Флавьен Тэ (Ренн).
11' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Лоик Баде (Ренн).
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Источник — Sport.ua

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