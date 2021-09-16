Ренн – Тоттенхэм – 2:2. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча

16 сентября прошли матчи стартового тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций 2021/22
1-й тур, 16 сентября
Ренн (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2
ГОЛ! 0:1. Баде, 11 мин (автогол)
ГОЛ! 1:1. Флавьен Те, 23 мин.
ГОЛ! 2:1. Лаборд, 72 мин.
ГОЛ! 2:2. Хойбьерг, 76 мин.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Ляборд (Ренн).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Флавьен Тэ (Ренн).
|11'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Лоик Баде (Ренн).
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Источник — Sport.ua
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