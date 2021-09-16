Лига конференций. Тоттенхэм стартовал с ничьи с Ренном

В одном из центральных матчей игрового дня Лиги конференций встречались представители европейских топ-лиг – французский «Ренн» принимал английский «Тоттенхэм». Матч завершился боевой ничьей 2:2.
«Ренн» - «Тоттенхэм» - 2:2
Голы: 0:1 – 11, автогол Баде, 1:1 – 23 Те, 2:1 – 71 Лаборд, 2:2 – 76 Хейбьерг.
«Ренн» – Сален, Траоре, Агерд, Баде, Трюффер (Мелинг, 79), Те, Бурижо, Сантамария (Мартен, 86), Лаборд, Гирасси (Тель, 90), Сулемана (Угошукву, 79).
«Тоттенхэм» – Голлини, Доэрти, Родон, Танганга, Дэвис, Лукас Моура (Скарлетт, 54), Ндомбеле (Алли, 79), Скипп, Кейн (Эмерсон, 54), Бергвейн (Хейбьерг, 30), Хиль.
Предупреждения: Хиль (82), Мартен (90).
Источник — Sport.ua
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