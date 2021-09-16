Динамо Загреб – Вест Хэм – 0:2. Победа Ярмоленко. Видео голов и обзор матча

16 сентября прошли матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы.
У «Вест Хэма» на 83-й минуте вышел украинец Андрей Ярмоленко в победной игре с «Динамо» в Загребе (2:0).
Лига Европы 2021/22
1-й тур, 16 сентября
Динамо Загреб (Хорватия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2
0:1. Майкл Антонио, 22 мин.
0:2. Деклан Райс, 50 мин.
События матча
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.