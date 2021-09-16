Динамо Загреб
0 : 2
Вест Хэм
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо Загреб – Вест Хэм – 0:2. Победа Ярмоленко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

  • 16.09.2021 22:29
  • 1515 просмотров
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Динамо Загреб – Вест Хэм – 0:2. Победа Ярмоленко. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября прошли матчи стартового тура группового этапа Лиги Европы.

У «Вест Хэма» на 83-й минуте вышел украинец Андрей Ярмоленко в победной игре с «Динамо» в Загребе (2:0).

Лига Европы 2021/22

1-й тур, 16 сентября

Динамо Загреб (Хорватия) – Вест Хэм (Англия) – 0:2

0:1. Майкл Антонио, 22 мин.

0:2. Деклан Райс, 50 мин.

События матча
50' ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Вест Хэм).
22' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм).
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Источник — Sport.ua

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