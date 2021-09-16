Лига Европы. Вест Хэм обыграл Динамо Загреб, Ярмоленко вышел на замену

Сегодня «Вест Хэм» в первом туре Лиги Европы на выезде обыграл «Динамо» Загреб со счетом 2:0. Голы на счету Микаила Антонио и Деклана Райса.

«Динамо» Загреб – «Вест Хэм» - 0:2

Голы: Антонио 22, Райс 50

Андрей Ярмоленко начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену на 83-й минуте вместо автора первого гола Антонио. К тому моменту счет уже был 2:0, и результативными действиями 31-летний украинец не отметился.

В другом матче группы Н «Генк» на выезде минимально обыграл «Рапид» - 1:0.