Динамо Загреб
0 : 2
Вест Хэм
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Вест Хэм обыграл Динамо Загреб, Ярмоленко вышел на замену

«Молотобойцы» стартовали с выездной победы

  • 16.09.2021 21:43
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Лига Европы. Вест Хэм обыграл Динамо Загреб, Ярмоленко вышел на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Сегодня «Вест Хэм» в первом туре Лиги Европы на выезде обыграл «Динамо» Загреб со счетом 2:0. Голы на счету Микаила Антонио и Деклана Райса.

«Динамо» Загреб – «Вест Хэм» - 0:2
Голы: Антонио 22, Райс 50

Андрей Ярмоленко начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену на 83-й минуте вместо автора первого гола Антонио. К тому моменту счет уже был 2:0, и результативными действиями 31-летний украинец не отметился.

В другом матче группы Н «Генк» на выезде минимально обыграл «Рапид» - 1:0.

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Источник — Sport.ua

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