ВИДЕО. Чудовищный ляп вратаря Лацио, который подарил победу Галатасараю

Сегодня «Галатасарай» в первом туре Лиги Европы дома минимально обыграл «Лацио» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте и стал результатом чудовищной ошибки Томаса Стракоши. Голкипер «Лацио» буквально забросил мяч в свои ворота:
GOL | Galatasaray 1-0 Lazio— Golspor122 (@golspor122) September 16, 2021
⚽️ Strakosha (k.k.)
Maç Linki ve Anlık goller için @GoalHubTR pic.twitter.com/LGETkRJsUj
События матча
|66'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Томас Стракоша (Лацио).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.