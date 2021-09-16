Галатасарай
1 : 0
Лацио
16.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Чудовищный ляп вратаря Лацио, который подарил победу Галатасараю

Томас Стракоша допустил грубейшую ошибку в матче Лиги Европы

  • 16.09.2021 22:08
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ВИДЕО. Чудовищный ляп вратаря Лацио, который подарил победу Галатасараю
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Стракоша

Сегодня «Галатасарай» в первом туре Лиги Европы дома минимально обыграл «Лацио» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте и стал результатом чудовищной ошибки Томаса Стракоши. Голкипер «Лацио» буквально забросил мяч в свои ворота:

События матча
66' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Томас Стракоша (Лацио).
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Источник — Sport.ua

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