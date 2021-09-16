ВИДЕО. Чудовищный ляп вратаря Лацио, который подарил победу Галатасараю

Сегодня «Галатасарай» в первом туре Лиги Европы дома минимально обыграл «Лацио» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 67-й минуте и стал результатом чудовищной ошибки Томаса Стракоши. Голкипер «Лацио» буквально забросил мяч в свои ворота: