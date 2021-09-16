Форвард Аякса Алле стал игроком недели в Лиге чемпионов

Форвард «Аякса» Себастьян Алле был признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов сезона 2021/2022.

27-летний ивуарийский форвард забил четыре гола в матче против «Спортинга» и помог своей команде победить со счетом 5:1. Кроме Алле, на награду претендовали Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд, Кристофер Нкунку из «РБ Лейпциг» и Роберто Левандовски из «Баварии».