Спортинг – Аякс – 1:5. Покер Себастьяна Алле. Видео голов и обзор матча

15 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором играли «Спортинг» и «Аякс».
Убедительную победу одержал клуб из Нидерландов (5:1). При этом 4 гола забил Себастьян Алле.
Лига чемпионов
Группа С. 1-й тур
«Спортинг» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды) – 1:5
Голы: Паулинью, 33 – Алле, 2, 9, 51, 63, Бергхайс, 39.
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Стевен Бергхейс (Аякс).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Спортинг Л).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Аякс).
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Источник — Sport.ua
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