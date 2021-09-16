Легенда Кьево перезапустил клуб под новым названием

Серджо Пеллисье сумел возродить родной клуб

  • 16.09.2021 21:05
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Легенда Кьево перезапустил клуб под новым названием
© corrieredelveneto.corriere.it

Легенда «Кьево» Серджо Пеллисье сумел перезапустить свой родной клуб, который ранее прекратил свое существование.

Правда, называться клуб будет «Кливенсе»: бренд и название «Кьево» по-прежнему принадлежат его предыдущим владельцам. Кливенсе – так в Вероне называют жителей квартала Кьево, в честь которого и был назван клуб.

На эмблеме клуба изображен мост-дамба через реку Адидже, который является символом квартала Кьево. Основная форма нового клуба будет бело-синей, резервная – желто-синей.

Свой путь «Кливенсе» начнет в низшем дивизионе любительского футбола. План – через 5 лет обрести профессиональный статус.

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Источник — Corriere della Sera

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