Отец игрока Ман Сити умер вскоре после гола сына в Лиге чемпионов

Вчера «Манчестер Сити» в первом туре Лиги чемпионов дома обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 6:3. Своим дебютным голом в Лиге чемпионов отличился защитник «горожан» Натан Аке.

Однако в итоге этот вечер для него завершился личной трагедией – вскоре после гола скончался его отец. Об этом сам Аке сообщил у себя в Инстаграме:

«Последние несколько недель были самыми тяжёлыми в моей жизни. Мой отец сильно болел, лечение приносило ему много страданий. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья.

Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата. Они были рядом с ним. Может, так и должно было случиться.

Отец всегда испытывал гордость, глядя на мою игру. Знаю, что он всегда со мной. Он всегда будет в моём сердце. Этот гол был для тебя, папа».