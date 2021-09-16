Отец игрока Ман Сити умер вскоре после гола сына в Лиге чемпионов

Для Натана Аке вчерашний вечер превратился в трагический

  • 16.09.2021 20:16
  • 3512 просмотров
  • 1 комментарий
Отец игрока Ман Сити умер вскоре после гола сына в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Натан Аке

Вчера «Манчестер Сити» в первом туре Лиги чемпионов дома обыграл «РБ Лейпциг» со счетом 6:3. Своим дебютным голом в Лиге чемпионов отличился защитник «горожан» Натан Аке.

Однако в итоге этот вечер для него завершился личной трагедией – вскоре после гола скончался его отец. Об этом сам Аке сообщил у себя в Инстаграме:

«Последние несколько недель были самыми тяжёлыми в моей жизни. Мой отец сильно болел, лечение приносило ему много страданий. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья.

Вчера я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого он мирно скончался в окружении мамы и брата. Они были рядом с ним. Может, так и должно было случиться.

Отец всегда испытывал гордость, глядя на мою игру. Знаю, что он всегда со мной. Он всегда будет в моём сердце. Этот гол был для тебя, папа».

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Источник — Instagram

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 16.09.2021 20:23
    -6
    умер после гола или после матча? такое написали, можно подумать , если бы не забил - тот не умер
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