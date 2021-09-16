Хакими мечтает играть в Реале

Марокканский футболист ПСЖ надеется вернуться в мадридский клуб

  • 16.09.2021 18:56
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  • 1 комментарий
Хакими мечтает играть в Реале
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний марокканский правый защитник Ашраф Хакими, который минувшим летом перешел из «Интера» в ПСЖ за €60 миллионов, мечтает выступать за мадридский «Реал».

«Его мечта — снова играть за «Реал» в качестве ключевого игрока», — отметил бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Хакими — воспитанник «Реала». В сентябре 2020 года он перешел в «Интер» за €43 миллиона.

Контракт Ашрафа с ПСЖ рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €60 миллионов.

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    finka13
    online
    finka13, 16.09.2021 19:47
    0
    О, ещё один пошёл..
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