Хакими мечтает играть в Реале

22-летний марокканский правый защитник Ашраф Хакими, который минувшим летом перешел из «Интера» в ПСЖ за €60 миллионов, мечтает выступать за мадридский «Реал».

«Его мечта — снова играть за «Реал» в качестве ключевого игрока», — отметил бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте.

Хакими — воспитанник «Реала». В сентябре 2020 года он перешел в «Интер» за €43 миллиона.

Контракт Ашрафа с ПСЖ рассчитан до лета 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €60 миллионов.