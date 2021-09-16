Юрий ВИРТ: «Шахтер неприятно удивил безволием»

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Юрий Вирт прокомментировал поражение «горняков» от «Шерифа» (0:2) в поединке группового этапа Лиги чемпионов.

«Я не буду оригинален: конечно, был уверен, что «Шахтер» возьмет верх. Однако после финального свистка поймал себя на мысли, что «горняки» банально не знали, как добиться победного результата. Лишь после выхода на замену Марлоса у дончан появилась хоть какая-то слаженность в атакующих действиях, однако этого оказалось недостаточно, чтобы даже сократить отставание в счете до минимума.

«Шахтер» меня неприятно удивил не только отсутствием четкого плана на игру, но и безволием. Будь вчера на поле Тарас Степаненко с его бойцовскими качествами, может, все было бы по-другому, однако полузащитник остался в запасе.

После поражения в Тирасполе, которое нужно признать заслуженным, «Шахтер» осложнил себе задачу пробиться в еврокубковую весну. Но шансы еще остаются, для начала необходимо постараться 28 сентября победить в Киеве «Интер», — считает Вирт.