Юрий ВИРТ: «Шахтер неприятно удивил безволием»

У «горняков» не было четкого плана на игру с «Шерифом», считает специалист

  • 16.09.2021 17:53
  • 542 просмотра
  • 1 комментарий
Юрий ВИРТ: «Шахтер неприятно удивил безволием»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший вратарь донецкого «Шахтера» Юрий Вирт прокомментировал поражение «горняков» от «Шерифа» (0:2) в поединке группового этапа Лиги чемпионов.

«Я не буду оригинален: конечно, был уверен, что «Шахтер» возьмет верх. Однако после финального свистка поймал себя на мысли, что «горняки» банально не знали, как добиться победного результата. Лишь после выхода на замену Марлоса у дончан появилась хоть какая-то слаженность в атакующих действиях, однако этого оказалось недостаточно, чтобы даже сократить отставание в счете до минимума.

«Шахтер» меня неприятно удивил не только отсутствием четкого плана на игру, но и безволием. Будь вчера на поле Тарас Степаненко с его бойцовскими качествами, может, все было бы по-другому, однако полузащитник остался в запасе.

После поражения в Тирасполе, которое нужно признать заслуженным, «Шахтер» осложнил себе задачу пробиться в еврокубковую весну. Но шансы еще остаются, для начала необходимо постараться 28 сентября победить в Киеве «Интер», — считает Вирт.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    guardian47
    online
    guardian47, 16.09.2021 18:22
    0
    Мечтать не вредно.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности