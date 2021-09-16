Игорь ЛЕОНОВ: «Прошу прощения за чрезмерные эмоции»

Экс-игрок «Шахтера» не сдержался во время прямого эфира

  • 16.09.2021 17:17
  • 2581 просмотр
  • 14 комментариев
Игорь ЛЕОНОВ: «Прошу прощения за чрезмерные эмоции»
© ФК Шахтер Донецк. Игорь Леонов

Бывший футболист «Шахтера» Игорь Леонов извинился перед болельщиками за чрезмерные эмоции во время прямого эфира программы FAN TALK, посвященной матчу Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер» (2:0).

«Я прошу прощения у болельщиков, зрителей и моих коллег за чрезмерные эмоции во время матча «Шериф» — «Шахтер». Это не красит меня... Я много лет отдал «Шахтеру» как игрок и тренер. Как преданный болельщик донецкого клуба очень ждал этот матч, ждал победы. Меня шокировало, когда молдавский «Шериф» забил второй мяч в ворота нашей команды... Мне жаль, что не сдержал эмоций, это недопустимо, особенно потому, что матчи «Шахтера» смотрят и маленькие его болельщики. Еще раз прошу прощения у всей футбольной общественности», — отметил Леонов.

Внимание! В ролике присутствует нецензурная лексика!

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 18:27
    0
    igogo, 16.09.2021 18:20
    Детишки в сетях и покруче заворачивают. Да и на улице не стесняются старших. Нова генерацiя, ска...
    эмоции это нормально, да уши вянут от услышанного, но тюкать за маты тоже не выход.
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    Fragma1
    Fragma1, 16.09.2021 18:27
    0
    Нормальная реакция, а дети сейчас с мобилами такие слова знают....так что не вижу ничего плохого, наоборот эмоции, а не уг комментарий на мегого, купил подписку а смотреть невозможно, через унылое комментирование!
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    Taykitanin
    online
    Taykitanin, 16.09.2021 18:21
    0
    Нові технології від денісова- показувати весь матч коментаторів які дивляться футбол.Цікаво чи хтось дивився цей "прямий ефір"?
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    igogo
    online
    igogo, 16.09.2021 18:20
    0
    Детишки в сетях и покруче заворачивают. Да и на улице не стесняются старших. Нова генерацiя, ска...
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    BronenosecPotelkam
    BronenosecPotelkam, 16.09.2021 18:11
    +1
    neнicoв таки на мегого подписался
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    cooperchack
    cooperchack, 16.09.2021 18:05
    0
    Да ну это кошмар бл))Мужик есть мужик
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    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 16.09.2021 18:00
    +2
    Да я думаю маленькие болельщики у телевизора услышали более ёмкие выражения в тот момент
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    Yura 877
    online
    Yura 877, 16.09.2021 18:00
    +3
    Знаменитое днонецкое воспитание. Странно, что он бояру не пил в это время.
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    Face Control
    Face Control, 16.09.2021 17:57
    -4
    ___Maкs-----7777__, 16.09.2021 17:55
    Молодец Леонов ,можно было и пожоще наговорить, по делу все сказал
    Это точно)
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    ___Maкs-----7777__
    online
    ___Maкs-----7777__, 16.09.2021 17:55
    -4
    Молодец Леонов ,можно было и пожоще наговорить, по делу все сказал
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    Сергей Соловьянов
    online
    Сергей Соловьянов, 16.09.2021 17:47
    +2
    Красиво сказал,ёмко и по делу...даже не знаю за что тут извиняться)
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.09.2021 17:44
    +1
    FanTalk.. Скорее TrashTalk
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 17:38
    -1
    меня больше прикалывает комментатор, абстрагировался от всех с кем рядом сидит и просто комментирует, как-будто он один в студии
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 17:37
    -2
    обычная реакция нормального человека
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