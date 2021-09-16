Игорь ЛЕОНОВ: «Прошу прощения за чрезмерные эмоции»

Бывший футболист «Шахтера» Игорь Леонов извинился перед болельщиками за чрезмерные эмоции во время прямого эфира программы FAN TALK, посвященной матчу Лиги чемпионов «Шериф» — «Шахтер» (2:0).

«Я прошу прощения у болельщиков, зрителей и моих коллег за чрезмерные эмоции во время матча «Шериф» — «Шахтер». Это не красит меня... Я много лет отдал «Шахтеру» как игрок и тренер. Как преданный болельщик донецкого клуба очень ждал этот матч, ждал победы. Меня шокировало, когда молдавский «Шериф» забил второй мяч в ворота нашей команды... Мне жаль, что не сдержал эмоций, это недопустимо, особенно потому, что матчи «Шахтера» смотрят и маленькие его болельщики. Еще раз прошу прощения у всей футбольной общественности», — отметил Леонов.

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