ВЕРНИДУБ: «В Украине небольшой лимит на легионеров, и клубы играют в ЛЧ»

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб считает, что слишком жесткий лимит на легионеров не является плюсом для команд.

В матче против «Шахтера» в стартовом составе были только легионеры. При этом у «Шахтера» в еврокубках обычно в старте выходят два украинца - Анатолий Трубин/Андрей Пятов и Николай Матвиенко.

«Думаю, все-таки тот лимит, который есть в России, вред. В Украине тоже есть лимит, но он незначительный. «Шахтер» и «Динамо» поэтому и являются всегда участниками ЛЧ. «Шахтер» не раз выходил из группы ЛЧ. Та работа «Шахтера», которую он проводит, какое количество бразильцев было продано, и в какие топ-клубы — «Баварию», «Манчестер Сити».

«В России, к сожалению, просто тянут футболистов за уши. Понимают, что они все равно найдут себе работу за огромные деньги, а на поле выходят и не дорабатывают. В «Шерифе» по-хорошему голодны к футболу. Они тоже хотят хорошо зарабатывать деньги, не просто получать, а именно зарабатывать».

«У нас почти нет футболистов старше 30 лет, максимум — 27. Может, если лимит поменяется, что-то изменится», - сказал Вернидуб.