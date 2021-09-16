ВЕРНИДУБ: «В Украине небольшой лимит на легионеров, и клубы играют в ЛЧ»

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб считает, что слишком жесткий лимит на легионеров не является плюсом для команд.
В матче против «Шахтера» в стартовом составе были только легионеры. При этом у «Шахтера» в еврокубках обычно в старте выходят два украинца - Анатолий Трубин/Андрей Пятов и Николай Матвиенко.
«Думаю, все-таки тот лимит, который есть в России, вред. В Украине тоже есть лимит, но он незначительный. «Шахтер» и «Динамо» поэтому и являются всегда участниками ЛЧ. «Шахтер» не раз выходил из группы ЛЧ. Та работа «Шахтера», которую он проводит, какое количество бразильцев было продано, и в какие топ-клубы — «Баварию», «Манчестер Сити».
«В России, к сожалению, просто тянут футболистов за уши. Понимают, что они все равно найдут себе работу за огромные деньги, а на поле выходят и не дорабатывают. В «Шерифе» по-хорошему голодны к футболу. Они тоже хотят хорошо зарабатывать деньги, не просто получать, а именно зарабатывать».
«У нас почти нет футболистов старше 30 лет, максимум — 27. Может, если лимит поменяется, что-то изменится», - сказал Вернидуб.
Источник — Спорт-Экспресс
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Легионеры говорите?Уровень подготовки наших футболистов тренерами и селекции просто ДНО !Наши команды готовят извините МУСОР ФУТБОЛНЫЙ.Каким образом улучшиться игра клубных команд и сборной?
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