ВЕРНИДУБ: «В Украине небольшой лимит на легионеров, и клубы играют в ЛЧ»

Наставник выступает против жесткого лимита на легионеров

  • 16.09.2021 16:28
  • 1300 просмотров
  • 1 комментарий
ВЕРНИДУБ: «В Украине небольшой лимит на легионеров, и клубы играют в ЛЧ»
© FC Sheriff

Наставник «Шерифа» Юрий Вернидуб считает, что слишком жесткий лимит на легионеров не является плюсом для команд.

В матче против «Шахтера» в стартовом составе были только легионеры. При этом у «Шахтера» в еврокубках обычно в старте выходят два украинца - Анатолий Трубин/Андрей Пятов и Николай Матвиенко.

«Думаю, все-таки тот лимит, который есть в России, вред. В Украине тоже есть лимит, но он незначительный. «Шахтер» и «Динамо» поэтому и являются всегда участниками ЛЧ. «Шахтер» не раз выходил из группы ЛЧ. Та работа «Шахтера», которую он проводит, какое количество бразильцев было продано, и в какие топ-клубы — «Баварию», «Манчестер Сити».

«В России, к сожалению, просто тянут футболистов за уши. Понимают, что они все равно найдут себе работу за огромные деньги, а на поле выходят и не дорабатывают. В «Шерифе» по-хорошему голодны к футболу. Они тоже хотят хорошо зарабатывать деньги, не просто получать, а именно зарабатывать».

«У нас почти нет футболистов старше 30 лет, максимум — 27. Может, если лимит поменяется, что-то изменится», - сказал Вернидуб.

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Источник — Спорт-Экспресс

(6 голосов)

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Комментарии
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    BekXan
    online
    BekXan, 16.09.2021 16:58
    0
    В УПЛ 16 команд берём минимум категории U18 U19 U20 в каждой по минимуму 20 игроков ,60 человек.960 футболистов.Это я не считаю возраст U21 и что при этом в каждой вековой по 24-27 игроков.Это те игроки которые идут под основной типа состав.Грубо говоря пусть будет 700 футболистов именно под основу в возрасте 20-21 каждый год.Это только в УПЛ первую и вторую лигу даже не считаю.Так вот 700 футболистов каждый год куда то надо девать.Куда?А спервой и второй куда?Это не основной вопрос.Вопрос такой кто тренирует этих футболистов что каждый год из 700 человек максимум 30 попадает в основу своих команд.?
    Легионеры говорите?Уровень подготовки наших футболистов тренерами и селекции просто ДНО !Наши команды готовят извините МУСОР ФУТБОЛНЫЙ.Каким образом улучшиться игра клубных команд и сборной?
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