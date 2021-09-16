Артем ФРАНКОВ: «С такой обороной Шахтеру играть не в Лиге чемпионов»

Специалист поделился мнением о поражении «горняков» от «Шерифа» (0:2)

  • 16.09.2021 15:29
  • 2976 просмотров
  • 21 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «С такой обороной Шахтеру играть не в Лиге чемпионов»
© ФК Шахтер Донецк. Додо

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал неожиданное поражение «Шахтера» от «Шерифа» (0:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ну ничего себе. А «Шахтер» в обороне играть умеет? Или периодически забывает об этом?! Где Додо, где все??

Ну и никаких оправданий. Вернидубу — памятник, правда, где? Обидно ведь… Вчистую убрали, без особых проблем и многочисленных вопросов. С такой обороной «Шахтеру» уж не знаю, где играть, но точно не в Лиге чемпионов. И скажите, что я излишне груб и заведомо предвзят, а на самом деле все идет по плану…», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Chuess
    online
    Chuess, 16.09.2021 16:49
    +1
    serge_kr, 16.09.2021 16:36
    Шахтер хоть пытается в футбол играть, сегодня проиграли Шерифу, а завтра спокойно может обыграть Реал или Интер, а Динамо со своим автобусом только и сможет за мячиком бегать
    Это мы посмотрим 28.07 с Интером, с Шерифом вчера футбол отменный показали. Как думаешь в Киеве поможет газон в отвёртке ничью удержать с молдаванами? Или этот Сёмин закончат с 0 в графе очки и забитые голы?
    Ссылка
    Chuess
    online
    Chuess, 16.09.2021 16:44
    +3
    И смысла нет набивать эти очки в рейтинге, если играют 3 клуба. Это наш уровень на данный момент. Так что болеем за ДК, Зорю и Шериф в Киевском матче с ВБ
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
    GREEN DAY belokon, 16.09.2021 16:40
    +1
    serge_kr, 16.09.2021 16:18
    Дк уже просрало ЛЧ, с такой трусливой игрой 3 места не видать
    Зато ШД сделал вчера шаг вперед навстречу евро весне!
    Ссылка
    Chuess
    online
    Chuess, 16.09.2021 16:40
    +1
    serge_kr, 16.09.2021 16:36
    Шахтер хоть пытается в футбол играть, сегодня проиграли Шерифу, а завтра спокойно может обыграть Реал или Интер, а Динамо со своим автобусом только и сможет за мячиком бегать
    Но в отличие от Восточной Барселоны, за киевлян играет большинство наших, молодых парней. А у вас ? Трудно найти причину по которой будешь болеть за этот мегаклуб
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 16.09.2021 16:39
    0
    serge_kr, 16.09.2021 16:36
    Шахтер хоть пытается в футбол играть, сегодня проиграли Шерифу, а завтра спокойно может обыграть Реал или Интер, а Динамо со своим автобусом только и сможет за мячиком бегать
    Ссылка
    Chuess
    online
    Chuess, 16.09.2021 16:38
    0
    serge_kr, 16.09.2021 16:30
    А что не так? Или ты утверждаешь что у ДК есть шансы на 3 место? Динамо просрало свой шанс, поставив автобус дома с Бенфикой!
    У ДК с автобусом было моментов больше чем у восточной барселоны в игре с мегаклубом Шериф
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 16.09.2021 16:36
    -7
    Fender, 16.09.2021 16:33
    И ты хочешь сказать что с той игрой которая у вас была вчера проиграв самой слабой команде лч вы надеетесь на чудо? сходи на футбум посмотри как там все стебут Шахтер Вы команда же номер 1 на победу в ЛЧ и проиграли 61 команде рейтинга уефа а дальше и Интер и Реал вас раздавят или ты снова запоешь старую песню о главном а вот в прошлом сезоне? В прошлом сезоне после 0-5 от Интер - Интер выиграл ЛЕ, а после 4 места в группе Интер взял Серию А - напомни, что Шахтер выиграл в прошлом сезоне? Не плачьте потом что за вот такие вот посты как у тебя будут стебать Шахтер
    Шахтер хоть пытается в футбол играть, сегодня проиграли Шерифу, а завтра спокойно может обыграть Реал или Интер, а Динамо со своим автобусом только и сможет за мячиком бегать
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 16.09.2021 16:33
    +1
    serge_kr, 16.09.2021 16:30
    А что не так? Или ты утверждаешь что у ДК есть шансы на 3 место? Динамо просрало свой шанс, поставив автобус дома с Бенфикой!
    И ты хочешь сказать что с той игрой которая у вас была вчера проиграв самой слабой команде лч вы надеетесь на чудо? сходи на футбум посмотри как там все стебут Шахтер Вы команда же номер 1 на победу в ЛЧ и проиграли 61 команде рейтинга уефа а дальше и Интер и Реал вас раздавят или ты снова запоешь старую песню о главном а вот в прошлом сезоне? В прошлом сезоне после 0-5 от Интер - Интер выиграл ЛЕ, а после 4 места в группе Интер взял Серию А - напомни, что Шахтер выиграл в прошлом сезоне? Не плачьте потом что за вот такие вот посты как у тебя будут стебать Шахтер
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 16.09.2021 16:30
    -6
    Fender, 16.09.2021 16:23
    Неужели ты еще не понял что вот такие вот фразочки возвращаются вам бумерангом? После вчерашней игры я бы на твоем месте повоздержался бы от такого вот рода комментариев.
    А что не так? Или ты утверждаешь что у ДК есть шансы на 3 место? Динамо просрало свой шанс, поставив автобус дома с Бенфикой!
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 16.09.2021 16:23
    0
    serge_kr, 16.09.2021 16:18
    Дк уже просрало ЛЧ, с такой трусливой игрой 3 места не видать
    Неужели ты еще не понял что вот такие вот фразочки возвращаются вам бумерангом? После вчерашней игры я бы на твоем месте повоздержался бы от такого вот рода комментариев.
    Ссылка
    Fender
    online
    Fender, 16.09.2021 16:22
    +2
    Товарищи кротоглоры извольте вас увидеть на ветке Шериф-Шахтер?
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 16.09.2021 16:18
    -5
    Дк уже просрало ЛЧ, с такой трусливой игрой 3 места не видать
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 16.09.2021 16:11
    +3
    Nashwill, 16.09.2021 15:55
    Ніхто плакати не буде...
    Рашку обогнать было бы неплохо, но с таким сезоном это тяжко будет
    Ссылка
    ___Maкs-----7777__
    online
    ___Maкs-----7777__, 16.09.2021 16:07
    -1
    Шепелявого забыли спросить где играть шахте
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    Володимир Ляшенко, 16.09.2021 15:58
    0
    bullyUA, 16.09.2021 15:51
    Пора гнать Шахтер в первую лигу. Пусть там с Агробизнесом играет.
    Внимание лечебному персоналу Киевской городской психиатрической больницы № 1 имени И. П. Павлова! От вас походу сбежал пациент!
    Ссылка
    Nashwill
    Nashwill, 16.09.2021 15:55
    -2
    Alex86 1, 16.09.2021 15:53
    Вылетят да и делов то, похоже
    Ніхто плакати не буде...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 16.09.2021 15:53
    0
    Вылетят да и делов то, похоже
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 16.09.2021 15:51
    -1
    Пора гнать Шахтер в первую лигу. Пусть там с Агробизнесом играет.
    Ссылка
    Batya
    online
    Batya, 16.09.2021 15:43
    +5
    Що куриш? Від чого вставляє? Тут вихід у лігу європи під питанням.....
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    alekos59
    alekos59, 16.09.2021 15:43
    -1
    Да уж, Пятов в августе-сентябре проявил себя во всей "красе", а его ставят и ставят ???
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