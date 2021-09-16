Артем ФРАНКОВ: «С такой обороной Шахтеру играть не в Лиге чемпионов»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал неожиданное поражение «Шахтера» от «Шерифа» (0:2) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ну ничего себе. А «Шахтер» в обороне играть умеет? Или периодически забывает об этом?! Где Додо, где все??

Ну и никаких оправданий. Вернидубу — памятник, правда, где? Обидно ведь… Вчистую убрали, без особых проблем и многочисленных вопросов. С такой обороной «Шахтеру» уж не знаю, где играть, но точно не в Лиге чемпионов. И скажите, что я излишне груб и заведомо предвзят, а на самом деле все идет по плану…», — написал Франков.