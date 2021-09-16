Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никто не ожидал, что Шериф обыграет Шахтер»

Наставник удивлен результату матча в Молдове

  • 16.09.2021 15:27
  • 2895 просмотров
  • 5 комментариев
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никто не ожидал, что Шериф обыграет Шахтер»
© shakhtar.com

Наставник «Реала» Карло Анчелотти был удивлен, что «Шериф» в первом матче группы Лиги чемпионов обыграл «Шахтер».

Мадридская команда на выезде сумела обыграть «Интер».

«В первом тайме нам было очень тяжело, так как «Интер» демонстрировал высокий темп. «Реал» слишком часто терял мяч, однако сумел не пропустить в таком сложном поединке».

«Интер» и «Реал» считаются фаворитами группы, но никто не ожидал, что «Шериф» обыграет «Шахтер». Нужно быть осторожными», - считает Анчелотти.

«Шахтер» во 2-м туре сыграет против «Интера» на своем поле.

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Источник — Сайт журналиста Ди Марцио

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Женя Матийчук
    Женя Матийчук, 16.09.2021 16:55
    0
    Шериф еще и Реал обыграет, вот увидите
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    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 16.09.2021 16:50
    0
    да все это знали. это был логичный исход.
    Дедзерби в каком то своем воображаемом мире живет.
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    vishu
    online
    vishu, 16.09.2021 16:09
    0
    не заздрю Шахті. попереду матч проти Інтера, який захоче набрати очки і попутно віддячити кротам за попередній сезон ЛЧ, коли Шахта двічі очки у Інтера відбирала. так що буде виніс нашого Сасуоло
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    nicksaf
    nicksaf, 16.09.2021 15:55
    0
    А я ожидал. Если бы залетел третий, то подтвердилась бы моя теорема, но ещё не вечер.
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    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 16.09.2021 15:42
    +2
    Я - ожидал. И даже голосовал за это вместе с ещё 20-ю читателями.)
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