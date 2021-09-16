Карло АНЧЕЛОТТИ: «Никто не ожидал, что Шериф обыграет Шахтер»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти был удивлен, что «Шериф» в первом матче группы Лиги чемпионов обыграл «Шахтер».

Мадридская команда на выезде сумела обыграть «Интер».

«В первом тайме нам было очень тяжело, так как «Интер» демонстрировал высокий темп. «Реал» слишком часто терял мяч, однако сумел не пропустить в таком сложном поединке».

«Интер» и «Реал» считаются фаворитами группы, но никто не ожидал, что «Шериф» обыграет «Шахтер». Нужно быть осторожными», - считает Анчелотти.

«Шахтер» во 2-м туре сыграет против «Интера» на своем поле.