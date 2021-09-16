ВИДЕО. Гол в ворота Шахтера признан лучшим на старте Лиги чемпионов

Траоре порадовал болельщиков красивым ударом

  • 16.09.2021 15:05
  • 1401 просмотр
  • 9 комментариев
ВИДЕО. Гол в ворота Шахтера признан лучшим на старте Лиги чемпионов
© uefa

УЕФА признал гол форварда «Шерифа» Адама Траоре в ворота «Шахтера» лучшим по итогам 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Траоре в голосовании опередил Джека Грилиша, Анте Ребича и Джордана Хендерсона.

Лучшие голы 1-го тура Лиги чемпионов
 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 16.09.2021 15:26
    0
    Воротник как-то упал-присел зачем-то, а так то вроде в него мяч и летел с этого ракурса бы
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 15:26 (изменен)
    0
    в упор, с 11 метров не ну это не берущийся мяч 200% ээ,а чо удалил, пожлобился другим дать поржать.
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    Calm
    online
    Calm, 16.09.2021 15:25
    0
    Поздравляю!
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    Primovocatus
    online
    Primovocatus, 16.09.2021 15:21
    0
    Лучший - это второй гол Момо!
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    айфокс криптожабор
    айфокс криптожабор, 16.09.2021 15:21
    0
    нормальный вратарь должен был отбивать этот мяч. но пятову дай волю, он и до 50 будет играть в основе, и давать интервью после всёров что мяч не хотел заходить в ворота соперников. кучерявый 10 эгоцентристов из 10. неужели ты су..а сам не чувствуешь что уже не тянешь клуб, мёртвой хваткой вцепился в бабло футболиста, тренером ведь столько получать не получится.
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    ___Maкs-----7777__
    online
    ___Maкs-----7777__, 16.09.2021 15:18
    -5
    Skillz, 16.09.2021 15:09
    пхахаха, бля какое же ляпов днище... спасибо андрюше за -2 с казахами
    ды рявый с пер_дя ,спасибо скажи Караваеву,,и молча трусы стирай игрокам дынамо ,то они в матчах сборной обс...раются часто
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    VK-Sport
    online
    VK-Sport, 16.09.2021 15:14
    +1
    кто-нибудь спросите у ляпова почему он регулярно приседает при попытке отбить удар и падает как подкошенный.
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    cucumber
    online
    cucumber, 16.09.2021 15:13
    +1
    как то вроде и не сильно мяч летел после удара да и по центру, удивительно что Пятов пропустил
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    Skillz
    online
    Skillz, 16.09.2021 15:09
    +1
    пхахаха, бля какое же ляпов днище... спасибо андрюше за -2 с казахами
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