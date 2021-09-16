ВИДЕО. Гол в ворота Шахтера признан лучшим на старте Лиги чемпионов

УЕФА признал гол форварда «Шерифа» Адама Траоре в ворота «Шахтера» лучшим по итогам 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Траоре в голосовании опередил Джека Грилиша, Анте Ребича и Джордана Хендерсона.
Лучшие голы 1-го тура Лиги чемпионов
🥇 Sheriff winger Adama Traore takes home the prize! 👏👏👏#UCLPOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/n8FV7Ho559— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2021
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Источник — Sport.ua
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