ЛУКАКУ: «Зенит — хорошая команда. В России они завоевали много титулов»

Нападающий «Челси» поделился впечатлениями о победе над питерским клубом (1:0)

  • 16.09.2021 14:42
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ЛУКАКУ: «Зенит — хорошая команда. В России они завоевали много титулов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний бельгийский форвард «Челси» Ромелу Лукаку подвел итоги победы над питерским «Зенитом» (1:0) в поединке группового раунда Лиги чемпионов.

«Я рад, что мы победили сложного соперника. Мы контролировали игру, но теперь нам нужно расти как команде. Мы показали более слаженную командную игру, чем в выходные, и я очень рад голу и победе».

«Зенит» — хорошая команда. В России они завоевали много титулов, это опытный и организованный соперник. Мы знали, что нам будет непросто, но мы понимали, что у нас все под контролем в этой игре.

Мы создали много моментов, были терпеливы и не упустили свой шанс. Мы победили, и это самое важное», — отметил Лукаку, ставший автором единственного гола в матче.

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Источник — ФК Челси

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