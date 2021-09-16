Вячеслав ШЕВЧУК: «Вернидуб переиграл Де Дзерби»

Бывший футболист «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мнением о поражении «горняков» от «Шерифа» (0:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шахтер» недооценил «Шериф»? Не думаю. Это Лига чемпионов. Повторюсь, Вернидуб переиграл Де Дзерби. Если бы Шахтер со стартового свистка сыграл от обороны, так как «Шериф», то, не сомневаюсь, что «горняки» выиграли бы. Или, как это было в поединке с «Монако», когда монегаски заставили «Шахтер» играть вторым номером, а когда соперник устал, у «Шахтера» на поле вышли свежие и быстрые Фернандо и Мудрик…

У молдавской команды есть проблемы при позиционных атаках. Но, как показал матч, у наставников «Шахтера» был план А, но не было плана Б. Весь матч прошел по одному сценарию, что было выгодно «Шерифу». «Горняки» не преподнесли сопернику сюрпризов. Хотя странно, ведь Де Дзерби — итальянец, а они помешаны на тактических схемах», — считает Шевчук.