Вячеслав ШЕВЧУК: «Вернидуб переиграл Де Дзерби»

Специалист уверен, что у наставника донецкого «Шахтера» не было запасного плана в матче с «Шерифом»

  • 16.09.2021 14:25
  • 1528 просмотров
  • 2 комментария
Вячеслав ШЕВЧУК: «Вернидуб переиграл Де Дзерби»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Бывший футболист «Шахтера» Вячеслав Шевчук поделился мнением о поражении «горняков» от «Шерифа» (0:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Шахтер» недооценил «Шериф»? Не думаю. Это Лига чемпионов. Повторюсь, Вернидуб переиграл Де Дзерби. Если бы Шахтер со стартового свистка сыграл от обороны, так как «Шериф», то, не сомневаюсь, что «горняки» выиграли бы. Или, как это было в поединке с «Монако», когда монегаски заставили «Шахтер» играть вторым номером, а когда соперник устал, у «Шахтера» на поле вышли свежие и быстрые Фернандо и Мудрик…

У молдавской команды есть проблемы при позиционных атаках. Но, как показал матч, у наставников «Шахтера» был план А, но не было плана Б. Весь матч прошел по одному сценарию, что было выгодно «Шерифу». «Горняки» не преподнесли сопернику сюрпризов. Хотя странно, ведь Де Дзерби — итальянец, а они помешаны на тактических схемах», — считает Шевчук.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 16.09.2021 15:14
    -1
    0933333333, 16.09.2021 14:46
    Сикун знает что говорит
    Ссылка
    0933333333
    online
    0933333333, 16.09.2021 14:46
    -3
    Сикун знает что говорит
    Ссылка
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