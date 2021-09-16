РОДРИГО: «Это превосходный результат»

Форвард мадридского «Реала» Родриго прокомментировал победу над миланским «Интером» (1:0) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Мне кажется, я хорошо играл и был чем-то полезен всякий раз, когда выходил на поле в Лиге чемпионов. Я очень рад. Мне нравится играть в Лиге чемпионов и забивать голы.

Я очень рад. Это превосходный результат. Вся команда отлично постаралась», - сказал Родриго.