Пятов провел 70-й матч в основном турнире Лиги чемпионов

Матч против «Шерифа» (0:2) стал 130-м в еврокубковой биографии Андрея Пятова. Среди футболистов украинских клубов больше встреч на международной арене провели только Александр Шовковский (143) и Дарио Срна (137). 85 раз Пятов занимал место в рамке ворот «Шахтера» в Лиге чемпионов, 44 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА.
Между тем поединок с молдаванами стал 70-м для Андрея в основном турнире ЛЧ. По этому показателю он уступает среди игроков наших команд лишь Шовковскому. К слову, еще одним юбиляром в рядах горняков в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов оказался Исмаили, который провел 50-й матч в еврокубках (ЛЧ - 27, ЛЕ - 23).
Топ-11 гвардейцев украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезоны
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
1995-2017
|
77
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
2008-2022
|
70
|
3.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
2005-2018
|
63
|
4.
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
2011-2019
|
53
|
5.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Динамо
|
1998-2008
|
49
|
6.
|
Андрей ГУСИН
|
Динамо
|
1998-2005
|
45
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
2000-2009
|
45
|
|
Александр КУЧЕР
|
Шахтер
|
2007-2016
|
45
|
9.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
2011-2021
|
44
|
10.
|
Томаш ГЮБШМАН
|
Шахтер
|
2005-2014
|
43
|
|
ТАЙСОН
|
Шахтер
|
2013-2021
|
43
Сезоны обозначены годом их окончания.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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