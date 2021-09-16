Пятов провел 70-й матч в основном турнире Лиги чемпионов

Матч против «Шерифа» (0:2) стал 130-м в еврокубковой биографии Андрея Пятова. Среди футболистов украинских клубов больше встреч на международной арене провели только Александр Шовковский (143) и Дарио Срна (137). 85 раз Пятов занимал место в рамке ворот «Шахтера» в Лиге чемпионов, 44 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА.

Между тем поединок с молдаванами стал 70-м для Андрея в основном турнире ЛЧ. По этому показателю он уступает среди игроков наших команд лишь Шовковскому. К слову, еще одним юбиляром в рядах горняков в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов оказался Исмаили, который провел 50-й матч в еврокубках (ЛЧ - 27, ЛЕ - 23).

Топ-11 гвардейцев украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов

Игрок Клуб Сезоны Матчи 1. Александр ШОВКОВСКИЙ Динамо 1995-2017 77 2. Андрей ПЯТОВ Шахтер 2008-2022 70 3. Дарио СРНА Шахтер 2005-2018 63 4. Ярослав РАКИЦКИЙ Шахтер 2011-2019 53 5. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ Динамо 1998-2008 49 6. Андрей ГУСИН Динамо 1998-2005 45 Максим ШАЦКИХ Динамо 2000-2009 45 Александр КУЧЕР Шахтер 2007-2016 45 9. Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер 2011-2021 44 10. Томаш ГЮБШМАН Шахтер 2005-2014 43 ТАЙСОН Шахтер 2013-2021 43

Сезоны обозначены годом их окончания.