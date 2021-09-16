Пятов провел 70-й матч в основном турнире Лиги чемпионов

Больше матчей в составе украинских клубов сыграл только Александр Шовковский

  • 16.09.2021 12:44
  • 154 просмотра
  • 0 комментариев
Пятов провел 70-й матч в основном турнире Лиги чемпионов
© ФК Шахтер. Андрей Пятов

Матч против «Шерифа» (0:2) стал 130-м в еврокубковой биографии Андрея Пятова. Среди футболистов украинских клубов больше встреч на международной арене провели только Александр Шовковский (143) и Дарио Срна (137). 85 раз Пятов занимал место в рамке ворот «Шахтера» в Лиге чемпионов, 44 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 - в Суперкубке УЕФА.

Между тем поединок с молдаванами стал 70-м для Андрея в основном турнире ЛЧ. По этому показателю он уступает среди игроков наших команд лишь Шовковскому. К слову, еще одним юбиляром в рядах горняков в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов оказался Исмаили, который провел 50-й матч в еврокубках (ЛЧ - 27, ЛЕ - 23).

Топ-11 гвардейцев украинских клубов в основном турнире Лиги чемпионов

 

Игрок

Клуб

Сезоны

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

1995-2017

77

2.

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

2008-2022

70

3.

Дарио СРНА

Шахтер

2005-2018

63

4.

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

2011-2019

53

5.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

1998-2008

49

6.

Андрей ГУСИН

Динамо

1998-2005

45

 

Максим ШАЦКИХ

Динамо

2000-2009

45

 

Александр КУЧЕР

Шахтер

2007-2016

45

9.

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

2011-2021

44

10.

Томаш ГЮБШМАН

Шахтер

2005-2014

43

 

ТАЙСОН

Шахтер

2013-2021

43

Сезоны обозначены годом их окончания.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности