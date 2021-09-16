ДЕ ДЗЕРБИ: «У Шахтера есть грандиозный потенциал, но нужно стать сильными»

Главный тренер донецкого клуба – о поражении в матче с «Шерифом»

  • 16.09.2021 13:14
  • 995 просмотров
  • 6 комментариев
ДЕ ДЗЕРБИ: «У Шахтера есть грандиозный потенциал, но нужно стать сильными»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о поражении в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Шерифа» (0:2).
 
- У «Шахтера» около 70% владения мячом, но при этом создано минимальное количество моментов. Чего не хватает для обострения атак?
- Нам не хватает футбольной злости и уверенности в том, что мы можем забить, когда создаем шансы. Не хватает, чтобы кто-то взял ответственность за реализацию тех моментов, которые у нас есть. Для молодой команды это сложно сразу сделать. 
 
- Что хотелось изменить после первого тайма?
- Мы неплохо сыграли и не должны были многое менять. Когда мы станем более сильной командой, мы не будем пропускать голы, как сегодня. И будем больше забивать. 
 
- Вас впечатлило состояние газона?
- Футболистам было скользко, посмотрите только, как нам забивали первый гол.
 
- Впереди матчи с «Интером» и «Реалом». Думали уже об изменении тактики или изменении стартового состава?
- Сейчас у нас есть только «Мариуполь», никаких «Интеров». Учитывайте, что в прошлом сезоне «Шахтер» не выиграл чемпионат Украины, а сейчас мы идем на втором месте. Поэтому сначала думаем о «Мариуполе», потом – о Суперкубке с «Динамо» и еще одном матче УПЛ, и только потом задумаемся о матче с «Интером». Все нужно делать постепенно. Для «Шахтера» сейчас не лучшие время, но мы имеем возможность строить сильную команду. Если мы скажем, что сейчас «Шахтер» готов выигрывать много всего, то мы соврем. Но у нас есть грандиозный потенциал. 

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 16.09.2021 13:27
    +1
    Хоть и гонят на румына, но если проанализировать как-то более-менее детально, то самые значимые успехи и трофеи (вкл кубок УЕФА), они взяли именно с ним, а остальные +/- физруки одного уровня.
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 16.09.2021 13:23
    +3
    - Впереди матчи с «Интером» и «Реалом». Думали уже об изменении тактики или изменении стартового состава?
    - Сейчас у нас есть только «Мариуполь»

    Да, амбиции зашкалили у тренера.
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    bullyUA
    online
    bullyUA, 16.09.2021 13:23
    +2
    А все потому, что накупили мало бразил. Надо было накупить еще на 600-800 лимонов бразил и тогда можно было бы играть на равных с Шерифом.
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    BaZia
    online
    BaZia, 16.09.2021 13:23
    +1
    А ще Каштру філософом називали, тут питання вони взагалі розбирали тактично гру Шерифа?
    Луческу перед матчем з Бенфікою 2 дні грузив хлопців схематично як, кому, куди і навіщо..
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    bonv
    online
    bonv, 16.09.2021 13:21
    +2
    Бла-бла-бла після поразки.
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    Олег Молодов
    Олег Молодов, 16.09.2021 13:17
    +4
    Физрук дырявый.
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