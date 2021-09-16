Александр ГАЦКАН: «Каждому сопернику Шерифа будет тяжело»

Бывший игрок сборной Молдавии Александр Гацкан поделился впечатлениями от сенсационной победы «Шерифа» над «Шахтером» (2:0) в первом туре Лиги чемпионов.

«Эмоции, конечно, позитивные. Очень рад за «Шериф», потому что президент клуба Виктор Гушан очень много лет инвестирует немаленькие деньги в клуб. И наконец-то в этом году у «Шерифа» получилось пройти долгий путь квалификации и достичь группового этапа Лиги чемпионов.

Исторической победы «Шерифа» в групповом этапе Лиги чемпионов пришлось ждать недолго. Я рад за них, поздравляю с победой и надеюсь, что клуб и дальше будет радовать молдован. Каждому сопернику, кто приезжает в Молдавию, будет тяжело», - сказал Гацкан.