Александр ГАЦКАН: «Каждому сопернику Шерифа будет тяжело»

Специалист – о сенсационном поражении «Шахтера»

  • 16.09.2021 12:42
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Александр ГАЦКАН: «Каждому сопернику Шерифа будет тяжело»
© ФК Шахтер Донецк

Бывший игрок сборной Молдавии Александр Гацкан поделился впечатлениями от сенсационной победы «Шерифа» над «Шахтером» (2:0) в первом туре Лиги чемпионов.

«Эмоции, конечно, позитивные. Очень рад за «Шериф», потому что президент клуба Виктор Гушан очень много лет инвестирует немаленькие деньги в клуб. И наконец-то в этом году у «Шерифа» получилось пройти долгий путь квалификации и достичь группового этапа Лиги чемпионов.

Исторической победы «Шерифа» в групповом этапе Лиги чемпионов пришлось ждать недолго. Я рад за них, поздравляю с победой и надеюсь, что клуб и дальше будет радовать молдован. Каждому сопернику, кто приезжает в Молдавию, будет тяжело», - сказал Гацкан.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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