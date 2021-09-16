Поражение Шахтера от Шерифа стало юбилейным для украинских клубов

Проигрыш «Шахтера» «Шерифу» (0:2) стал 20-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из экс-советских республик. 12 раз наши коллективы уступали россиянам, 3 - молдованам, по 2 - азербайджанцам и белорусам, 1 - эстонцам. 6 поражений от, так сказать, бывших соотечественников потерпел «Шахтер», 5 - «Динамо», 3 - «Днепр», 2 - ЦСКА, по 1 - «Александрия», «Ворскла», винницкая «Нива» и «Черноморец».
Все поражения украинских клубов от команд из экс-советских республик
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
|
Счет
|
1.
|
23.11.1994
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Спартак М
|
Россия
|
0:1 (г)
|
2.
|
29.06.1996
|
КИ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Атака-Аура
|
Беларусь
|
1:2 (д)
|
3.
|
06.07.1996
|
КИ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Ротор
|
Россия
|
1:4 (г)
|
4.
|
08.08.1996
|
КК
|
ПР
|
Нива В
|
Таллинна Садам
|
Эстония
|
1:2 (г)
|
5.
|
12.08.1997
|
КУ
|
КР
|
Днепр
|
Алания
|
Россия
|
1:2 (г)
|
6.
|
26.08.1997
|
КУ
|
КР
|
Днепр
|
Алания
|
Россия
|
1:4 (д)
|
7.
|
17.09.1998
|
КУ
|
1/16
|
ЦСКА
|
Локомотив М
|
Россия
|
0:2 (д)
|
8.
|
01.10.1998
|
КУ
|
1/16
|
ЦСКА
|
Локомотив М
|
Россия
|
1:3 (г)
|
9.
|
27.08.2003
|
ЛЧ
|
КР3
|
Шахтер
|
Локомотив М
|
Россия
|
1:3 (г)
|
10.
|
25.11.2003
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Динамо
|
Локомотив М
|
Россия
|
0:1 (г)
|
11.
|
12.03.2009
|
КУ
|
1/8
|
Шахтер
|
ЦСКА М
|
Россия
|
1:3 (г)
|
12.
|
30.09.2010
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Шериф
|
Молдова
|
0:2 (г)
|
13.
|
26.07.2011
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Рубин
|
Россия
|
0:2 (д)
|
14.
|
03.08.2011
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Рубин
|
Россия
|
1:2 (г)
|
15.
|
01.11.2011
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Зенит
|
Россия
|
0:1 (г)
|
16.
|
25.07.2013
|
ЛЕ
|
КР2
|
Черноморец
|
Дачия
|
Молдова
|
1:2 (г)
|
17.
|
23.10.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр
|
Карабах
|
Азербайджан
|
0:1 (д)
|
18.
|
24.08.2017
|
ЛЕ
|
КР4
|
Александрия
|
БАТЭ
|
Беларусь
|
1:2 (д)
|
19.
|
08.11.2018
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Ворскла
|
Карабах
|
Азербайджан
|
0:1 (д)
|
20.
|
15.09.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Шериф
|
Молдова
|
0:2 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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