Поражение Шахтера от Шерифа стало юбилейным для украинских клубов

Проигрыш «Шахтера» «Шерифу» (0:2) стал 20-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из экс-советских республик. 12 раз наши коллективы уступали россиянам, 3 - молдованам, по 2 - азербайджанцам и белорусам, 1 - эстонцам. 6 поражений от, так сказать, бывших соотечественников потерпел «Шахтер», 5 - «Динамо», 3 - «Днепр», 2 - ЦСКА, по 1 - «Александрия», «Ворскла», винницкая «Нива» и «Черноморец».

Все поражения украинских клубов от команд из экс-советских республик

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 23.11.1994 ЛЧ ГТ Динамо Спартак М Россия 0:1 (г) 2. 29.06.1996 КИ ГТ Шахтер Атака-Аура Беларусь 1:2 (д) 3. 06.07.1996 КИ ГТ Шахтер Ротор Россия 1:4 (г) 4. 08.08.1996 КК ПР Нива В Таллинна Садам Эстония 1:2 (г) 5. 12.08.1997 КУ КР Днепр Алания Россия 1:2 (г) 6. 26.08.1997 КУ КР Днепр Алания Россия 1:4 (д) 7. 17.09.1998 КУ 1/16 ЦСКА Локомотив М Россия 0:2 (д) 8. 01.10.1998 КУ 1/16 ЦСКА Локомотив М Россия 1:3 (г) 9. 27.08.2003 ЛЧ КР3 Шахтер Локомотив М Россия 1:3 (г) 10. 25.11.2003 ЛЧ ГТ1 Динамо Локомотив М Россия 0:1 (г) 11. 12.03.2009 КУ 1/8 Шахтер ЦСКА М Россия 1:3 (г) 12. 30.09.2010 ЛЕ ГТ Динамо Шериф Молдова 0:2 (г) 13. 26.07.2011 ЛЧ КР3 Динамо Рубин Россия 0:2 (д) 14. 03.08.2011 ЛЧ КР3 Динамо Рубин Россия 1:2 (г) 15. 01.11.2011 ЛЧ ГТ Шахтер Зенит Россия 0:1 (г) 16. 25.07.2013 ЛЕ КР2 Черноморец Дачия Молдова 1:2 (г) 17. 23.10.2014 ЛЕ ГТ Днепр Карабах Азербайджан 0:1 (д) 18. 24.08.2017 ЛЕ КР4 Александрия БАТЭ Беларусь 1:2 (д) 19. 08.11.2018 ЛЕ ГТ Ворскла Карабах Азербайджан 0:1 (д) 20. 15.09.2021 ЛЧ ГТ Шахтер Шериф Молдова 0:2 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.