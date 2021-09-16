Поражение Шахтера от Шерифа стало юбилейным для украинских клубов

Наши клубы 20-й раз уступили командам из экс-советских республик в еврокубках

  • 16.09.2021 12:29
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Поражение Шахтера от Шерифа стало юбилейным для украинских клубов
© ФК Шахтер

Проигрыш «Шахтера» «Шерифу» (0:2) стал 20-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из экс-советских республик. 12 раз наши коллективы уступали россиянам, 3 - молдованам, по 2 - азербайджанцам и белорусам, 1 - эстонцам. 6 поражений от, так сказать, бывших соотечественников потерпел «Шахтер», 5 - «Динамо», 3 - «Днепр», 2 - ЦСКА, по 1 - «Александрия», «Ворскла», винницкая «Нива» и «Черноморец».

Все поражения украинских клубов от команд из экс-советских республик

 

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

 

Счет

1.

23.11.1994

ЛЧ

ГТ

Динамо

Спартак М

Россия

0:1 (г)

2.

29.06.1996

КИ

ГТ

Шахтер

Атака-Аура

Беларусь

1:2 (д)

3.

06.07.1996

КИ

ГТ

Шахтер

Ротор

Россия

1:4 (г)

4.

08.08.1996

КК

ПР

Нива В

Таллинна Садам

Эстония

1:2 (г)

5.

12.08.1997

КУ

КР

Днепр

Алания

Россия

1:2 (г)

6.

26.08.1997

КУ

КР

Днепр

Алания

Россия

1:4 (д)

7.

17.09.1998

КУ

1/16

ЦСКА

Локомотив М

Россия

0:2 (д)

8.

01.10.1998

КУ

1/16

ЦСКА

Локомотив М

Россия

1:3 (г)

9.

27.08.2003

ЛЧ

КР3

Шахтер

Локомотив М

Россия

1:3 (г)

10.

25.11.2003

ЛЧ

ГТ1

Динамо

Локомотив М

Россия

0:1 (г)

11.

12.03.2009

КУ

1/8

Шахтер

ЦСКА М

Россия

1:3 (г)

12.

30.09.2010

ЛЕ

ГТ

Динамо

Шериф

Молдова

0:2 (г)

13.

26.07.2011

ЛЧ

КР3

Динамо

Рубин

Россия

0:2 (д)

14.

03.08.2011

ЛЧ

КР3

Динамо

Рубин

Россия

1:2 (г)

15.

01.11.2011

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Зенит

Россия

0:1 (г)

16.

25.07.2013

ЛЕ

КР2

Черноморец

Дачия

Молдова

1:2 (г)

17.

23.10.2014

ЛЕ

ГТ

Днепр

Карабах

Азербайджан

0:1 (д)

18.

24.08.2017

ЛЕ

КР4

Александрия

БАТЭ

Беларусь

1:2 (д)

19.

08.11.2018

ЛЕ

ГТ

Ворскла

Карабах

Азербайджан

0:1 (д)

20.

15.09.2021

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Шериф

Молдова

0:2 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР - квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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