Марцело БРОЗОВИЧ: «Нам не хватило всего одного – забитого мяча»

Хавбек «Интера» – о поражении от «Реала»

  • 16.09.2021 12:19
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Марцело БРОЗОВИЧ: «Нам не хватило всего одного – забитого мяча»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович

Полузащитник миланского «Интера» Марцело Брозович прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Индивидуальная награда мало что значит, если твоя команда проигрывает. Нам не хватило всего одного - забитого мяча», - сказал Брозович.

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Источник — УЕФА

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