Марцело БРОЗОВИЧ: «Нам не хватило всего одного – забитого мяча»

Полузащитник миланского «Интера» Марцело Брозович прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Индивидуальная награда мало что значит, если твоя команда проигрывает. Нам не хватило всего одного - забитого мяча», - сказал Брозович.
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Источник — УЕФА
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