Марцело БРОЗОВИЧ: «Нам не хватило всего одного – забитого мяча»

Полузащитник миланского «Интера» Марцело Брозович прокомментировал поражение от мадридского «Реала» (0:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Индивидуальная награда мало что значит, если твоя команда проигрывает. Нам не хватило всего одного - забитого мяча», - сказал Брозович.